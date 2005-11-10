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Il Milan ha deciso: assalto a Tresoldi già a gennaio. Anche Mancini osserva interessato

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
13.11.2026 00:38I fatti del giorno
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I rossoneri vogliono l'italo-tedesco per rinforzare il proprio attacco ma per il sì del Club Brugge serviranno non meno di 50 milioni di euro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha già iniziato a programmare un investimento importante per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. Il nome in cima alla lista è quello di Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge e punto di riferimento della Germania Under 21. L'investimento superiore ai 70 milioni per Ramos, almeno finora, non ha risolto il problema realizzativo dei rossoneri, una lacuna che aveva già pesato nella scorsa stagione, contribuendo a compromettere la qualificazione alla Champions League. Da qui la necessità di individuare un nuovo centravanti capace di garantire gol e continuità, con il classe 2004 che ha attirato l'attenzione della dirigenza grazie a un rendimento particolarmente convincente.

Tresoldi costa 50 milioni: possibile assalto già a gennaio

La concorrenza e il rendimento del giocatore hanno fatto lievitare sensibilmente la valutazione. La scorsa estate il club belga aveva già respinto una proposta da 35 milioni di euro presentata dalla Roma, mentre oggi la richiesta potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni. Un prezzo importante, giustificato anche dai 20 gol già realizzati da Tresoldi in questa prima parte di stagione, considerando anche gli impegni con la Nazionale. Nonostante il bilancio chiuso con un rosso di 24 milioni, legato anche alla mancata partecipazione alle competizioni europee, il Milan considera l'operazione un investimento con prospettive di crescita. L'obiettivo sarebbe provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio, ma molto dipenderà dalla disponibilità del Brugge a trattare senza alzare ulteriormente le proprie pretese.

Mancini osserva, oggi in campo con l'Under 21 tedesca

Nel frattempo, Nicolò Tresoldi resta anche al centro del lungo braccio di ferro tra Italia e Germania visto il doppio passaporto del ragazzo. La decisione, come annunciato dallo stesso attaccante, verrà presa soltanto dopo l'Europeo con l'Under 21, tuttavia un suo approdo al Milan potrebbe anche favorire la scelta azzurra. Intanto Tresoldi è pronto a tornare in campo con l'Under 21 tedesca. Questo pomeriggio alle 18 se la vedrà contro il Belgio in amichevole e in caso di tripletta Tresoldi (16 gol) supererà Pierre Littbarski (18 gol) come miglior marcatore di sempre della Germania Under 21.

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