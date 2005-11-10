Fiorentina, a gennaio caccia ad un mediano. In estate era stato trattato João Palhinha

L'ultima sosta per le Nazionali fino al nuovo anno consentirà a Fabio Paratici e tutti gli uomini di mercato della Fiorentina di iniziare già a studiare le mosse per la prossima finestra invernale. Le 13 partite fin qui disputate, 11 di campionato più 2 di coppa Italia, hanno confermato la mancanza di un mediano di equilibrio e interdizione, cerchiato in rosso sul taccuino del ds viola alla voce 'priorità per gennaio'. D'altra parte il mancato arrivo di un calciatore con certe caratteristiche era stato uno dei principali motivi di deterioramento del rapporto tra Fabio Grosso e il dirigente, il quale non vuole compiere lo stesso errore con Vanoli.

Retroscena Palhinha

Non è un mistero, infatti, di come l'ex tecnico della Fiorentina avesse chiesto a più riprese un centrocampista che potesse assolvere ai compiti che nel suo Sassuolo aveva Matic. Va detto come Paratici ci abbia provato a portare a Firenze un calciatore di quel tipo, visto che come raccolto dalla nostra redazione tra i nomi trattati in estate c'è stato quello del portoghese Joao Palhinha, in uscita dal Tottenham e accasatosi poi al Benfica per circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Hojbjerg primo obiettivo

La Fiorentina tornerà dunque a scandagliare il mercato alla ricerca di un profilo con queste caratteristiche, consapevole dei margini di manovra inevitabilmente ridotti dalla sessione invernale. Il nome in cima alla lista resta quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia particolarmente stimato da Paratici, ma sul quale non manca la concorrenza. Il capitano dell'OM, inoltre, non sarebbe particolarmente propenso a lasciare il club francese, le cui aspre difficoltà economiche potrebbero spingere il club a prendere in considerazione una cessione.