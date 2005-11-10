Insigne: "Spero che il Napoli possa tornare al top. Vergara? Continui così, ha tanta qualità"
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Niccolò Righi
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Oggi alle 09:49Serie A
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13.11.2026 09:49Serie A
L'attaccante della Sampdoria era a San Siro ad assistere dal vivo al match tra Italia e Francia ed ha parlato in zona mista nel post gara.
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Intervenuto nella zona mista di San Siro al termine della vittoria dell'Italia contro la Francia per 3-1, l'attaccante della Sampdoria Lorenzo Insigne ha parlato anche del momento complicato che sta vivendo il Napoli e ddi Antonio Vergara, entrato molto bene nel match di ieri sera guadagnandosi il rigore poi trasformato da Pio Esposito per il definitivo 3-1.
Queste le considerazioni di Insegne: "Sicuramente lo spero. Sono tifoso del Napoli e spero possano tornare presto al top. Vergara? Gli ho fatto i complimenti. E' un ragazzo semplice che si mette a disposizione dei compagni. Gli ho detto che deve continuare così perché ha tanta qualità. Può dare sicuramente una mano sia alla Nazionale che al Napoli".
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