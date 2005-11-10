Isaksen: "Molto probabile che si arrivi a un accordo sul rinnovo con la Lazio"

Gustav Isaksen, esterno d'attacco della Lazio attualmente impegnato in ritiro con la Danimarca, ha parlato al media del suo paese Bold soffermandosi anche sul suo presente da sogno con la Lazio.

L'apertura per la firma sul rinnovo

Tra i temi sui quali è stato interrogato Isaksen, pure una richiesta di aggiornamenti sul suo rinnovo di contratto con la Lazio: "Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare".

Niente Premier League, sogno Champions con la Lazio

E ancora, prosegue e conclude l'attaccante danese: "Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all'interno club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte. La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme".