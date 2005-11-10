Inter, Lautaro in panchina a Bergamo? Lui assicura: "Sto bene, spero di tornare presto"

"Sto bene, spero di tornare presto": così Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato a Sky Sport delle sue condizioni fisiche. Il numero 10 della squadra di Chivu si sta per mettere l'infortunio alle spalle e conta di tornare almeno per la panchina nella trasferta dei suoi contro l'Atalanta di Sarri a Bergamo, al rientro dalla sosta.

Le parole di Lautaro su Pio Esposito e sull'inizio di stagione

L'argentino era presente a San Siro ieri sera per vedere la sfida fra l'Italia e la Francia, vinta dagli Azzurri di Mancini per 3-1: "Sono venuto a vedere la partita. Se ho sentito Pio Esposito e gli altri? Li ho visti ad Appiano, ero ad allenarmi stamattina e li ho incontrati", ha detto Lauti prima del fischio d'inizio in riferimento ai compagni, con l'attaccante italiano che poi ha fatto una doppietta davanti di lui.

Lautaro poi ha commentato brevemente anche l'inizio di stagione dell'Inter, che lotta soprattutto con Lazio e Roma nella corsa per il titolo: "Come vedo la stagione? Come l'anno scorso il campionato è equilibrato, bisogna dare il massimo e pensare partita per partita", ha detto Lautaro. Appuntamento a Bergamo per l'Inter: Chivu conta di riavere finalmente il suo capitano per dare una spallata al campionato.