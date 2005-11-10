L'esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, si è soffermato sulle mosse di mercato del Napoli per gennaio e per i prossimi mesi. Tra i vari argomenti trattati, spicca sicuramente la concorrenza italiana per il portiere Pedro Morisco.

Il punto su Neres e Morisco

"David Neres? La sua situazione di mercato per gennaio è congelata. Non si sta muovendo nulla. Ma se arriva un'offerta a gennaio non escludo che possa andare via da Napoli. Pedro Morisco? Io so che è stato proposto al Napoli, di poter cogliere un'opportunità a condizioni vantaggiose. Ma al Napoli di giocatori ne vengono proposti tanti. Anche il Parma e l'Atalanta hanno preso informazioni su di lui", ha dichiarato Fabrizio Romano sull'estremo difensore di 22 anni.

Chi è Pedro Morisco

Portiere brasiliano classe 2004, attualmente al Coritiba, Pedro Morisco è stato accostato al Napoli. Considerato un giovane talento, ha già esordito con la Nazionale maggiore brasiliana il 3 ottobre, nell'amichevole vinta 4-0 contro l'India, giocando per tutti i 90 minuti. Nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze, subendo 30 gol. Dopo uno stop per un problema alla spalla, è tornato in campo il 31 luglio contro il Cruzeiro, riprendendosi il posto da titolare fino al termine del campionato.