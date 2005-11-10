L'ex tecnico della Juventus, Antonio Conte, nella sua intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche di quando Andrea Pirlo arrivò in bianconero a parametro zero nel 2011: “I calciatori, i gruppi, devi capirli. Come con Pirlo. La nostra fortuna è stata che il Milan lo lasciò libero a parametro zero. Ricordo che Allegri, dopo aver vinto lo Scudetto, voleva un giocatore più strutturato davanti alla difesa, come Van Bommel. Così Pirlo arrivò da noi con una motivazione incredibile. Durante gli allenamenti vedevi che faceva fatica, ma portava sempre a termine tutti gli esercizi.

Gli altri lo osservavano e il suo atteggiamento dava forza anche a me, perché confermava la bontà della metodologia. Nessuno poteva tirarsi indietro. Per me Andrea è stato fondamentale in quei 3 anni: ha tratto beneficio dal lavoro che facevamo, è tornato a giocare con continuità e ha illuminato il campo con la sua classe. Poi, durante una partita, mi capitò di sostituirlo. Non ricordo se fosse il primo anno, ma Andrea uscì dal campo e non si fermò in panchina: andò direttamente negli spogliatoi. Io non me ne accorsi in quel momento. In conferenza stampa, però, mi fecero notare che Pirlo non si era fermato in panchina dopo la sostituzione. Risposi: «Ah sì? Sinceramente non lo sapevo. Lo ringrazio, perché da oggi in avanti introdurremo la legge Pirlo».

E qual era questa legge? Ogni volta che vieni sostituito, o esci dal campo in ambulanza e vai direttamente in ospedale, oppure vieni a sederti in panchina. Non ci sono alternative. Andrea non conosceva questa regola, ma mi aveva dato l'opportunità di introdurla e di darle il suo nome. In questo modo affronti il problema senza nasconderlo. E lo fai con Andrea Pirlo, non con un ragazzo della Primavera o con l'ultimo arrivato. Il messaggio è chiaro: non devono esserci differenze di comportamento, nemmeno per i calciatori più rappresentativi”.