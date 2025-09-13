Live TMW Napoli, Conte: "Grande prestazione su un campo solido. Bene i debutti: abbiamo bisogno di tutti"

Prova di grande forza del Napoli che a Firenze fa il bello e il cattivo tempo e batte la Fiorentina 1-3, trascinato daI gol di De Bruyne e dei nuovi arrivati Hojlund e Beukema. Tra poco il tecnico dei partenopei Antonio Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb!

Ore 23:40 inizio conferenza stampa

Quanta consapevolezza c'è in questa prestazione?

"Il calcio è sempre in evoluzione e noi bisogna aver voglia di mettersi in discussione per cercare di prendere questi cambiamenti per migliorarsi dal punto di vista tattico e tecnico. Abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra che viene da 2 finali di Conference e una semifinale. Siamo venuto in un campo difficile a fare una partita importante. Se devo trovare qualcosa di negativo è stata la parte finale, dove siamo andati in affanno rischiando di rimettere in gioco gli avversari: questo va migliorato. Io mi pongo con i ragazzi come un fratello, o un papà, e sanno cosa devono migliorare. I debutti sono stati importanti, perché abbiamo bisogno di tutti".

Come sta Meret?

"Ieri ha accusato un affaticamento al flessore che non sembrava preoccupante. Stamattina abbiamo constatato che c'era qualcosina e non abbiamo voluto rischiare. Prendiamo il bel debutto di Vanja, sono molto contento della sua prestazione".

Com'è nata la scelta di Hojlund?

"Io non mi invento niente, mi baso su cosa vedo in allenamento. Il ragazzo si è calato subito nella realtà. Aveva già giocato in Italia e veniva da un top club, per cui arriva con un bagaglio importante. È ancora molto giovane e sta a me continuare a lavorarci, così come continuerò con Lucca e con tutti. A arte De Bruyne non sono arrivati ragazzi affermati per questo mi ripeto: con loro dovremo avere pazienza. Non vanno ne enfatizzati troppo ne ammazzati se sbagliano".