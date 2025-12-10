Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Conte: "Non abbiamo sottovalutato il Benfica, non siamo ignoranti"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:40Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine della sfida contro il Benfica in Champions League, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà direttamente dal Da Luz per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.31 – Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Non posso considerarlo un passo falso, oggi comunque i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Si è vista una differenza fisica e mentale: loro venivano da una gara giocata venerdì e noi domenica. Prima o poi paghi la stanchezza, non solo fisica ma mentale. Ci abbiamo provato lo stesso fino alla fine, ma non eravamo lucidissimi nelle scelte. Però ci sta, ne dobbiamo prendere atto. Dobbiamo cercare di recuperare quanto prima: stanotte torneremo alle 4. Domani i ragazzi resteranno con le famiglie, in tanti dovranno giocare la settima partita dopo pochissimi giorni".

Sconfitta frutto più di cosa? Anche incapacità di gestire le due competizioni?
"Sono tre competizioni più la Supercoppa, le puoi gestire se ampli la rosa. Abbiamo cercato di farlo con 9 nuovi, ma 7 sono infortunati. Oggi abbiamo difficoltà a gestire la doppia competizione perché siamo pochi. Lo sapevate già, non è una novità. Quello che mi preoccupa di meno è che so che i ragazzi stanno dando tutto e saranno pronti a darlo. È un calo fisiologico: dopo 5 partite giocare contro squadre forti pesa. C’è solo da recuperare, sperando che chi non è lungodegente come Lobotka e Gutiérrez lo faccia presto. Romelu si è solo allenato con noi, ma ci vuole tempo".

Quanto può pesare questo ko sulla qualificazione?
"Sarebbe già stato molto difficile parlare di qualificazione agli ottavi viste le squadre che partecipano alla Champions, ma ci sono sempre delle sorprese. Oggi c’è stata grande generosità, ma alla fine il Benfica aveva qualcosa in più. Dobbiamo affrontare questa situazione sapendo che ci sarà da soffrire. Siamo pronti a farlo tutti insieme, gestendo risorse ed energie. Per Lobotka e Gutiérrez non dovrebbe essere una cosa lunga: non so se ci sarà qualche bella notizia per Udine. Se ci sarà l’accoglieremo, se no continueremo come stiamo facendo, ringraziando questi ragazzi".

Sorpreso dal Benfica e da Mourinho?
"Ho visto le statistiche: loro hanno tirato 5 volte e noi due. Forse abbiamo avuto anche più possesso palla. Il Benfica non ci ha sorpreso, non l’abbiamo sottovalutato: noi oggi eravamo questo. Sottovalutarlo significa essere ignoranti e presuntuosi. Sappiamo che il Benfica è un’ottima squadra con ottimi giocatori".

23.41 – Termina la conferenza stampa.

