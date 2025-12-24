Napoli, De Laurentiis: "Con Conte due trofei vinti come con Benitez. Ma questi sono diversi"

Nel corso del suo intervento su Radio CRC, Aurelio De Laurentiis ha parlato dei due trofei vinti quest'anno: "Anche con Benitez avevamo vinto due trofei - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - ma questi sono diversi. Maradona non si riesce mai ad eguagliare, nessuno è grande come lui che aveva uno spirito da scugnizzo partenopeo. Con Maradona abbiamo anche lavorato a un film. Del Napoli, però, mi sono innamorato da piccolo anche con il ciuccio del diario di Jacovitti. Ho pensato al Mercante in Fiera con i protagonisti di oggi e quelli storici, l'ho subito detto a Bianchini. Sarebbe bello anche fare una serata con primo premio in beneficenza".

Innanzitutto il presidente del Napoli ha parlato di quale fosse il trofeo più bello: "Il passaggio dalla B alla A è stato un momento indimenticabile che ti segna, ma sai cosa c'è, io in tutta la mia vita ho cercato di far divertire le persone con il cinema e pochi produttori hanno avuto tanti successi come i miei. Quindi io quando vedo che i tifosi trasmettono ovunque questo senso di rivincita e questa soddisfazione così grande...beh quello è un godimento che non ti può dare nessun altro trofeo".

Il numero uno azzurro ha precisato che la promozione non è stata più bella dello scudetto: "No, non diciamo così, però sono emozioni diverse. Anche la festa dell'ultimo scudetto è stata bellissima".

