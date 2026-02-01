Napoli, per Di Lorenzo non c'è lesione: trauma distorsivo di secondo grado
Potrebbero essere meno preoccupanti di quanto temessero molti tifosi del Napoli avevano previsto, le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito ieri durante il primo tempo della gara contro la Fiorentina in lacrime su una barella dopo un brutto infortunio al ginocchio.
In un primo momento tutti - e pure lo stesso Conte, viste le sue parole in conferenza stampa - temevano una rottura del crociato. E invece, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il giocatore ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro.
Nelle prossime ore Di Lorenzo si sottoporrà ad ulteriori esami e ad una consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo.