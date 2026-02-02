Di Lorenzo si ferma per due mesi. Il Mattino in prima pagina: "Rialzati capitano"

"Rialzati capitano". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore si è fermato durante la sfida disputata sabato contro la Fiorentina ma il suo infortunio, fortunatamente, è meno grave del previsto. Di Lorenzo infatti non ha riportato alcuna rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro ma soltanto un trauma distorsivo di secondo grado. Di conseguenza, il terzino rimarrà fermo per almeno due mesi.

Di Lorenzo quest'oggi si sottoporrà a nuovi esami a Villa Stuart, proprio per capire se c'è un interessamento dei legamenti o meno. Il Napoli dunque perde un nuovo pezzo importante, in una stagione veramente tribolata dal punto di vista degli infortuni. Il terzino quindi salterà tra i sei e gli otto match con la maglia azzurra, dovendo alzare bandiera bianca nella sfida di Coppa Italia con il Como ma anche nelle gare contro Roma e Atalanta.

L'obiettivo potrebbe essere quello di rientrare alla fine di marzo proprio per i play-off validi per l'accesso al Mondiale. Il Ct dell'Italia Rino Gattuso infatti punta ad avere il difensore almeno per la sfida contro l'Irlanda del Nord e poi, in caso di qualificazione, per il match decisivo contro Galles o Bosnia. Di Lorenzo chiaramente spera di rientrare quantoprima, avendo scongiurato un lunghissimo infortunio.