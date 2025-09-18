Napoli, Hojlund: "Già giocare qui è difficile, in dieci contro undici lo è ancora di più"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match di Champions League perso per 2-0 contro il Manchester City.
Vi aspettavate una serata diversa?
"Giocare contro il City in questo stadio è già difficile, giocare in 11 contro 10 ancora di più. Partita molto difficile".
De Bruyne era triste?
"Voleva disputare questa partita, ma l'allenatore decide e dobbiamo rispettare le sue scelte. Ha tanta qualità ed è un grandissimo giocatore, ma è stata una scelta dell'allenatore ed è andata così".
Articoli correlati
Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Altre notizie Serie A
TMWIl City approfitta del rosso a Di Lorenzo e batte 2-0 il Napoli: le immagini più belle della gara
Editoriale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile