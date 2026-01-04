Napoli, Neres lascia l'Olimpico in stampelle dopo l'infortunio alla caviglia

Brutte notizie per il Napoli nel corso della sfida contro la Lazio. A metà del secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver accusato un problema alla caviglia sinistra. L’esterno offensivo ha immediatamente chiesto il cambio, lasciando il posto a Pasquale Mazzocchi.

Per il brasiliano si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra: nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Già subito dopo la partita le condizioni di Neres erano apparse evidenti: dopo essere andato sotto la curva insieme ai compagni per salutare i tifosi, è stato accompagnato negli spogliatoi a braccio dal terzo portiere Nikita Contini e da un componente dello staff tecnico.

Ulteriore segnale poco incoraggiante è arrivato all’uscita dallo stadio Olimpico, dove Neres è stato avvistato con le stampelle, confermando il fastidio accusato alla caviglia. A questo punto la sua presenza è in forte dubbio per il prossimo impegno di campionato: gli azzurri torneranno in campo tra tre giorni contro l’Hellas Verona al Maradona. Restano da valutare anche le possibilità di recupero in vista del big match del weekend contro l’Inter, appuntamento chiave del calendario di gennaio.