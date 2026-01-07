Lecce, con la Roma un ko che brucia. Ora si attendono rinforzi dal mercato

Un ko che brucia quello rimediato dal Lecce contro la Roma, in una partita che ha visto gli uomini di Di Francesco protagonisti di una prova opaca.

Problemi offensivi

Tanti errori tecnici, poca lucidità e difficoltà nello sviluppo del gioco, soprattutto negli ultimi metri. Non si è certamente visto il miglior Lecce, che avrebbe potuto certamente fare di più. I giallorossi sono venuti meno nei dettagli che hanno finito per fare la differenza e hanno denotato ancora una volta enormi difficoltà nella fase realizzativa. Poche occasioni create e grande difficoltà nel capitalizzare le chances confezionate: l’erroraccio da pochi metri di Pierotti è l’emblema della difficoltà della squadra di Di Francesco nel rendersi incisiva nei metri finali.

Calendario in salita

Il Lecce avrà l’occasione per rifarsi domenica ancora in casa, quando al “Via del Mare” arriverà il Parma in un delicatissimo scontro diretto salvezza. Un piccolo spartiacque di questa fase di stagione, perché per i giallorossi il calendario si preannuncia in salita. Dopo la sfida ai ducali, i salentini se la vedranno contro Inter e Milan a San Siro e poi con la Lazio in casa. Settimane non semplici nelle quali servirà il massimo per provare a strappare punti pesanti in chiave salvezza.

Capitolo mercato

Sullo sfondo c’è poi il tema legato al mercato. Il Lecce ha per forza di cose la necessità di muoversi soprattutto fra centrocampo e attacco per migliorare il livello qualitativo della rosa. Nei piani del club giallorosso c’è un centrocampista che possa ricoprire tutti i ruoli della mediana. Nell’eventualità dovesse partire un esterno fra quelli attualmente in rosa arriverà poi un’altra ala. Molto lavoro c’è da fare pero in uscita: diversi sono gli esuberi e oltre a operare in entrata bisognerà per forza di cose liberare qualche casella.