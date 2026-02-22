Napoli, la scelta a sorpresa di Conte: a Bergamo con un tridente tutto under 23

L'occasione per l'allungo Champions. Nonostante le difficoltà ed anche l'ultimo trend, il Napoli è di scena a Bergamo con l'opportunità quantomeno di consolidare la propria posizione. La squadra di Antonio Conte mantiene quattro punti di vantaggio sul quinto posto, considerando il ko interno della Juventus ieri in anticipo, ed ha l'occasione con un risultato positivo di ritoccare il margine o di allungare prepotentemente e blindare in quel caso la qualificazione Champions che resta l'obiettivo - seppur minimo in estate - da qui alla fine della stagione. Per fermare la corsa dell'Atalanta di Palladino, imbattuta in campionato nel 2026 e terza per punti dietro le milanesi, Antonio Conte proporrà diverse novità di formazione.

Sorpresa Alisson: il brasiliano titolare in un tridente tutto Under 23



L'indisponibilità di McTominay, che non verrà rischiato e ieri non è partito neanche con la squadra, spalanca le porte ad Alisson Santos, l'uomo più atteso e che evidentemente ha convinto Conte anche a cambiare il suo modus operandi sui nuovi arrivi: con l'arretramento di Elmas a centrocampo, il tecnico del Napoli è infatti orientato a schierare il brasiliano e non Politano (che potrebbe arretrare a destra a tutta fascia o subentrare nella ripresa). L'ex Sporting Lisbona, dopo un impatto straordnarioed il gol del 2-2 con la Roma, ha l'occasione per togliersi l'etichetta di subentrante o spacca-partita, agendo dall'inizio al fianco di Antonio Vergara ed alle spalle dell'ex di giornata Rasmus Hojlund per un terzetto tutto Under 23 che lascia ben sperare anche in prospettiva futura.

Le indisponibilità e le scelte di Conte



Detto di McTominay, che punta ad esserci dalla prossima col Verona, il Napoli arretra Elmas in mediana considerando che Gilmour è in crescita ma non ha ancora il minutaggio per iniziare da titolare. Le novità dovrebbero esserci sulle corsie esterne: a sinistra potrebbe agire Gutierrez, sulla sua fascia preferita tenendo conto che Spinazzola non è in perfette condizioni, ed a destra potrebbe esserci Mazzocchi che se la gioca con Politano per poter assicurare più equilibrio in non possesso. In difesa senza Rrahmani scelte obbligate con Beukema, Buongiorno probabilmente da centrale e Juan Jesus centro-sinistra (con Olivera adattato unica alternativa ai tre centrali) davanti a Milinkovic-Savic nuovamente preferito a Meret.