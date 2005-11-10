Venezia, Mazzocchi: "Nicola ci ha fatto capire il sacrificio. Dovremo dare tutto"
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Matteo Selli
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Oggi alle 17:54Serie A
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28.10.2026 17:54Serie A
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Le parole dell'esterno del Venezia Pasquale Mazzocchi ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida di campionato contro l'Inter:
"Se vai in campo con la paura di perdere non ti porti niente dietro. Juan Jesus ci aiuterà, così come Nicola che ci ha saputo prendere per mano e ci ha fatto capire cosa sia lo spirito di sacrificio. Dobbiamo dare tutto indipendente dal risultato".
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