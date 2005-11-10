Parma, Bernabé: "Sappiamo dell'importanza della partita. Dobbiamo cominciare a vincere"
autore
Francesco Servino
Francesco Servino
Oggi alle 17:44Serie A
autore Francesco Servino
28.10.2026 17:44Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il centrocampista del Parma Adrian Bernabé ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio del match contro l'Udinese: "Arriviamo alla partita in una situazione complicata, è vero che siamo a inizio stagione, ma le partite vanno avanti e sappiamo dell'importanza del match di oggi. Dobbiamo cominciare a vincere".
Altre notizie Serie A
Oggi
17:45 Serie A
Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Amorim lascia due big in panchina, Mbangula dal 1'
17:44 Serie A
Parma, Bernabé: "Sappiamo dell'importanza della partita. Dobbiamo cominciare a vincere"
17:36 Serie ATMW
TMWBuonfiglio: "Sconcerti uno degli emblemi di quei valori che lo sport deve difendere"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi