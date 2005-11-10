Inter, Bonny: "Ci è mancata fortuna finora. Pensiamo partita dopo partita"
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Matteo Selli
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Oggi alle 17:56Serie A
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28.10.2026 17:56Serie A
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Le parole dell'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny nel prepartita della sfida di campionato contro il Venezia. Le riporta DAZN:
"Ci è mancata un po' di fortuna, ma tutto gira e speriamo che oggi vada bene. Derby? Ho la fortuna di poter giocare oggi e prendiamo partita dopo partita, poi vedremo".
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