Udinese, Kabasele: "Oggi partita importante per cambiare rotta"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Parma-Udinese, il difensore bianconero Christian Kabasele ha analizzato così il momento negativo della squadra e le sue sensazioni verso la partita di stasera: “È un momento difficile per noi, per la tifoseria e per tutti che amano l’Udinese, perché abbiamo perso sei partite consecutive. Oggi è una partita importante per cambiare la rotta”.