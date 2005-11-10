Udinese, Kabasele: "Oggi partita importante per cambiare rotta"
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Francesco Servino
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Oggi alle 17:48Serie A
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28.10.2026 17:48Serie A
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Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Parma-Udinese, il difensore bianconero Christian Kabasele ha analizzato così il momento negativo della squadra e le sue sensazioni verso la partita di stasera: “È un momento difficile per noi, per la tifoseria e per tutti che amano l’Udinese, perché abbiamo perso sei partite consecutive. Oggi è una partita importante per cambiare la rotta”.
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