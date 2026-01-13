TMW Serie C, AlbinoLeffe-Pro Vercelli non omologata: i motivi del ricorso dei piemontesi

"Preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla Società Pro Vercelli, avverso la regolarità della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e della Società per quanto in atti, come di seguito riportati". Il Giudice Sportivo di Serie C ha deciso di non omologare il 2-1 a favore dei lombardi nell'ultima giornata di campionato visto il ricorso presentato dagli ospiti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il motivo per cui la Pro ha fatto ricorso sarebbe legato all'episodio che ha portato all'espulsione, per secondo giallo, del centrocampista Jean-Guy Akpa Akpro poco dopo l'ora di gioco e con i piemontesi in vantaggio per 1-0. Sotto accusa ci sarebbe l'uso del Football Video Support (FVS) che però non sarebbe dovuto essere utilizzato visto che lo strumento può essere messo in funzione solo per gli episodi da rosso diretto e non da ammonizione. Per questo la Pro Vercelli ha chiesto la ripetizione della partita "per grave errore tecnico".

Nei prossimi giorni le autorità competenti decideranno in merito al ricorso e si saprà se il risultato verrà omologato o se le due squadre dovranno scendere in campo nuovamente per giocare la partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C.