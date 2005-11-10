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Brutta partenza del Napoli a Porto: 1-0 per i Dragoes, segna Bednarek da calcio d'angolo

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 21:13Serie A
04.11.2026 21:13Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Porto in vantaggio sul Napoli, 1-0 per i lusitani firmato dal difensore centrale Jan Bednarek. Stacco imperioso da parte del polacco, che sul calcio d'angolo battuto con il contagiri da Veiga svetta tutto solo e batte Meret. La squadra di Farioli aveva trovato tra l'altro la via del gol già al 4' con Pepe, ma la rete dell'esterno è stata annullata per posizione di fuorigioco.

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