Brutta partenza del Napoli a Porto: 1-0 per i Dragoes, segna Bednarek da calcio d'angolo
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:13Serie A
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04.11.2026 21:13Serie A
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Porto in vantaggio sul Napoli, 1-0 per i lusitani firmato dal difensore centrale Jan Bednarek. Stacco imperioso da parte del polacco, che sul calcio d'angolo battuto con il contagiri da Veiga svetta tutto solo e batte Meret. La squadra di Farioli aveva trovato tra l'altro la via del gol già al 4' con Pepe, ma la rete dell'esterno è stata annullata per posizione di fuorigioco.
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