Napoli, Meret: "Non è un periodo facile per noi, ma adesso c'è bisogno di restare uniti"

Alex Meret, portiere del Napoli, è stato intervistato da Prime Video a circa un'ora dalla sfida di Champions League col Chelsea: "Non è un periodo facile, abbiamo tanti infortuni e pochi cambi. La stanchezza si fa sentire, ma sappiamo che possiamo fare bene. Stasera è una partita importante e daremo tutto per provare a centrare la qualificazione"

Come si torna dopo un lungo periodo di assenza?

"A questi livelli devi farti trovare pronto se capita l'occasione e c'è stato questo infortunio a Milinkovic-Savic. Si cerca di ricordarsi come si fa, dopo tanto tempo. Le sensazioni sono sempre quelle, dobbiamo dare il massimo e se lo faremo possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Tu come ti senti?

"Io mi sento bene, sono carico e fiducioso per la partita. Devo pensare a fare bene in campo, insieme ai miei compagni. Dobbiamo restare uniti, è quello di cui c'è bisogno".