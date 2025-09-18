Napoli, Milinkovic-Savic ancora dal 1': "Qui per dare una mano, poi sceglie Conte"
TUTTO mercato WEB
Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match di Champions League perso per 2-0 contro il Manchester City.
La scelta di Conte è un segnale di fiducia nei tuoi confronti?
"Sono venuto qua per dare una mano alla squadra, poi è sempre lui che fa le scelte".
Il risultato svilisce la vostra prova?
"Anche così abbiamo dato un segnale, rimanere per 70 minuti in 10 e fare tanto sacrificio è un gran segnale".
Articoli correlati
Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Altre notizie Serie A
TMWIl City approfitta del rosso a Di Lorenzo e batte 2-0 il Napoli: le immagini più belle della gara
Editoriale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile