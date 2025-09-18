Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Milinkovic-Savic ancora dal 1': "Qui per dare una mano, poi sceglie Conte"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:34
di Paolo Lora Lamia

Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match di Champions League perso per 2-0 contro il Manchester City.

La scelta di Conte è un segnale di fiducia nei tuoi confronti?
"Sono venuto qua per dare una mano alla squadra, poi è sempre lui che fa le scelte".

Il risultato svilisce la vostra prova?
"Anche così abbiamo dato un segnale, rimanere per 70 minuti in 10 e fare tanto sacrificio è un gran segnale".

