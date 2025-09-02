Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, nove acquisti tra presente e futuro: superato anche il maxi-imprevisto

Napoli, nove acquisti tra presente e futuro: superato anche il maxi-imprevistoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
di Antonio Gaito

S’è chiuso il mercato più importante dell’era De Laurentiis, almeno per la portata degli investimenti ed il numero delle operazioni. La parola passa al campo, naturalmente, ma il Napoli sa di aver fatto di tutto per accontentare Antonio Conte: non solo sui ruoli da migliorare, ma proprio sui nomi ed anche sulla tempistica con più di metà mercato fatto prima dei ritiri estivi per permettere al tecnico di lavorare già con gran parte dell’organico finale. Uno step obbligato considerando il ritorno in Champions e la necessità di formare quasi una seconda squadra per onorare tutti gli impegni. La sessione estiva s'è chiusa dunque con 9 acquisti, tra presente e futuro, e con il decimo colpo rappresentato dal giovane numero 10 dell’Argentina Under 17 Barido, pupillo di Manna che ha sfruttato i buoni rapporti con il giocatore - e la scadenza del contratto 2026 - per strapparlo alla Juventus a titolo definitivo. Per il resto il Napoli era arrivato all’ultimo giorno avendo già fatto i compiti a casa: erano solo da annunciare, infatti, Eljif Elmas e Rasmus Hojlund. Prestito da 2mln di euro e riscattoa 17mln per il macedone e la formula libera ha permesso al Napoli di spostare tutto sull’attaccante (6mln di prestito e 44mln di obbligo di riscatto).

Superato anche il maxi-imprevisto
Il Napoli ha superato anche lo stress-test finale rappresentato dal grave infortunio a Romelu Lukaku che ha portato il club a cambiare in corsa i piani per l'ultimissima fase del mercato. Non più un centrocampista (individuato in Diouf, poi finito all'Inter) o un altro esterno puro, ma un giocatore come Elmas capace di disimpegnarsi in entrambi i ruoli con la sua duttilità e stop anche al laterale destro rappresentato da Juanlu Sanchez (bloccando l'addio di Mazzocchi) e in questo modo ha dirottato altrove tutti gli sforzi. Sulla punta, impegnandosi anche con un obbligo per la prossima stagione. Non una semplice punta per tappare soltanto l'emergenza, ma il centravanti del futuro, un 2003 (perché la differenza ulteriore era rappresentata dalle liste) per il presente ed il futuro. Da gennaio poi saranno in tre lì davanti. Mica poco.

Le cessioni
Il Napoli è rientrato in parte monetizzando da alcune uscite e seminando poi per l'anno prossimo per altri elementi che non erano 'vendibili' dopo le difficoltà degli ultimi anni. Non mancano gli obblighi di riscatto, da Lucca ad Hojlund come detto, ma a quel punto potrebbero entrare anche risorse da alcuni giocatori ceduti con diritto di riscatto. Il Napoli ha incassato 9mln di euro dal Betis per Natan, 8mln dal Cagliari per Caprile e 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Oltre al prestito con obbligo a 7mln (+1mln) per Simeone al Torino superando i 60mln incassati con i 22mln per Raspadori (più 4mln di bonus) ed i 5mln dall'Udinese per Zanoli. In attesa dei riscatti.

Articoli correlati
Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta" Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta"
Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta... Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Quelli che il mercato non è ancora finito: le migliori occasioni tra gli svincolati... Quelli che il mercato non è ancora finito: le migliori occasioni tra gli svincolati
Altre notizie Serie A
Agostinelli: "Lazio, col Verona c'era voglia e fame. Non mi aspettavo di vincere... Agostinelli: "Lazio, col Verona c'era voglia e fame. Non mi aspettavo di vincere così"
Gli scherzi del destino: dopo la rissa, Rabiot e Rowe in Serie A. E si sfideranno... Gli scherzi del destino: dopo la rissa, Rabiot e Rowe in Serie A. E si sfideranno subito
Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori... Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta" Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta"
Perché il calcio italiano in crisi? Giaretta: "Un motivo è la carenza di infrastrutture"... Perché il calcio italiano in crisi? Giaretta: "Un motivo è la carenza di infrastrutture"
Il comunicato del Milan sull'acquisto di Rabiot: ha firmato con il Diavolo fino al... Il comunicato del Milan sull'acquisto di Rabiot: ha firmato con il Diavolo fino al 2028
Ikone a Fiorentina e Como: "Non è facile salutare. Porterò i ricordi con me per sempre"... Ikone a Fiorentina e Como: "Non è facile salutare. Porterò i ricordi con me per sempre"
Gigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City... UfficialeGigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
2 Zazzaroni: "Siamo la Serie Arzilla. L’affare dell’estate è stato quello mediatico di Lookman"
3 Juventus, il retroscena su Kolo Muani: il PSG ha aperto al prestito di notte, ma era tardi
4 Due colpi in zona Cesarini: quanto ha speso (o spenderà) la Juve per Zhegrova e Openda
5 Fuori in tre, dentro Rabiot e il giovane Odogu: cosa ha fatto il Milan prima del gong finale
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City
Immagine top news n.1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Immagine top news n.2 Quelli che il mercato non è ancora finito: le migliori occasioni tra gli svincolati
Immagine top news n.3 Due colpi in zona Cesarini: quanto ha speso (o spenderà) la Juve per Zhegrova e Openda
Immagine top news n.4 Fuori in tre, dentro Rabiot e il giovane Odogu: cosa ha fatto il Milan prima del gong finale
Immagine top news n.5 Il sogno è diventato realtà: Jamie Vardy è un nuovo giocatore della Cremonese
Immagine top news n.6 Juventus, la nota su Openda: prestito oneroso da 3,3 milioni, obbligo di riscatto di oltre 40
Immagine top news n.7 Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter. Depositato il contratto d'acquisto dal Man City
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.2 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.3 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.4 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: "Berardi con la Serie B non c'entrava nulla, vi spiego il suo rinnovo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Dovbyk un ripiego per il Milan. Zaniolo? Mi piace ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Vlahovic merita la titolarità alla Juve? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Agostinelli: "Lazio, col Verona c'era voglia e fame. Non mi aspettavo di vincere così"
Immagine news Serie A n.2 Gli scherzi del destino: dopo la rissa, Rabiot e Rowe in Serie A. E si sfideranno subito
Immagine news Serie A n.3 Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
Immagine news Serie A n.4 Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta"
Immagine news Serie A n.5 Perché il calcio italiano in crisi? Giaretta: "Un motivo è la carenza di infrastrutture"
Immagine news Serie A n.6 Il comunicato del Milan sull'acquisto di Rabiot: ha firmato con il Diavolo fino al 2028
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria senza punta. Telefonata diretta di Manfredi a De Luca, altro no del Cigno
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Salvatore Esposito resta e sui social scrive da leader: "Mai avuti dubbi"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Pohjanpalo: "Quattro punti nelle prime due giornate lo considero un buon inizio"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani smentisce l'affare Petagna: "Mai vicini, c'è stata solo una chiacchierata"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Top11 della 2ª giornata: Portanova e Lucchesi da 8. Bene Defrel e Stankovic
Immagine news Serie B n.6 Empoli, il riepilogo del calciomercato estivo: tutti i movimenti e le formule
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, saluta Facundo Gonzalez: va in prestito al Racing Santander
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Giammarioli può essere il nuovo direttore sportivo già da oggi
Immagine news Serie C n.3 Catania, addio per Diego Peralta: il centrocampista risolve il proprio contratto
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, saluta Busato: per lui un anno di prestito all'Imperia, in Serie D
Immagine news Serie C n.5 Avellino, oggi saluta Redan: si formalizza il passaggio ai belgi del Lokeren
Immagine news Serie C n.6 Recanatese, preso Marco Chiarella dal Catania: affare in prestito
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore è sempre 'on fire': terzo gol in 4 gare con la maglia del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 Il FVS sbarca anche nella Serie A Women. Ieri incontro a Coverciano con gli arbitri
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Sara Gama: "Il calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…