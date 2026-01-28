Napoli, oggi il solito pranzo Uefa con il Chelsea: ancora assente De Laurentiis

Non solo campo e tattica nel giorno di Napoli-Chelsea di Champions League. Prima del match valido per l’ottava giornata della fase campionato, i due club si sono ritrovati per il tradizionale pranzo UEFA, organizzato a Napoli nella cornice del ristorante Palazzo Petrucci.

All’appuntamento hanno partecipato le delegazioni ufficiali delle due società, guidate da David Barnard per il Chelsea e da Tommaso Bianchini per il Napoli, con la presenza anche del Delegato UEFA Irakli Nakaidze. Un momento di confronto istituzionale e di cordialità, come da consuetudine nelle competizioni europee. Ancora assente il presidente Aurelio De Laurentiis.

Nel corso dell’incontro, il Napoli ha voluto omaggiare il club inglese con “Vittoria”, un’opera realizzata appositamente dall’artista Antonio Nocera. Un gesto simbolico che ha suggellato il clima disteso e collaborativo tra le due società, alla vigilia di una partita dal grande peso sportivo e mediatico sul palcoscenico continentale.