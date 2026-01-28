Juventus, un terzino a parametro zero in estate: il preferito è Celik, l'alternativa è spagnola

In casa Juventus le riflessioni sulla fascia destra sono ormai avviate. Alla Continassa si guarda già alla prossima stagione, anche perché Joao Mario è considerato fuori dal progetto: nelle ultime scelte tecniche è stato aggirato persino con soluzioni d’emergenza, come l’adattamento di Kostic in quel ruolo contro il Napoli. Un segnale chiaro sul fatto che il portoghese non rientri più nei piani, indipendentemente da una possibile cessione immediata.

Stando a quanto raccontato da Gazzetta.it, per l’estate l’idea è puntare su un rinforzo a parametro zero. In cima alla lista c’è Zeki Celik, in uscita dalla Roma a fine contratto, profilo che convince per conoscenza della Serie A e affidabilità immediata. Resta viva anche la candidatura di Oscar Mingueza, che si libererà dal Celta Vigo, ma l’opzione spagnola viene valutata con maggiore prudenza, dopo l’esperienza poco positiva con Joao Mario.

Il tema dei parametri zero è centrale nella strategia juventina. Il club sta infatti cercando di alleggerire il monte ingaggi e ricalibrare l’organico, considerando anche le situazioni contrattuali di Vlahovic, McKennie e Kostic. Non solo corsie esterne: per la difesa cresce pure l’attenzione su Senesi, destinato a svincolarsi dal Bournemouth. L’obiettivo è chiaro: contenere i costi per poi concentrare le risorse su pochi innesti mirati, capaci di dare subito stabilità a una rosa che punta a consolidarsi.