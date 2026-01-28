Colpo in prospettiva per il Monza: accordo per Laubao. Resterà al Sochaux fino all'estate

Il Monza è a un passo dal mettere a segno un colpo per l’attacco del futuro. Come riferito da Sky Sport il club brianzolo avrebbe trovato l’accordo con il Sochaux per l’attaccante centrale Solomon Loubao che può giocare anche da esterno offensivo su entrambe le corsie laterali.

Il classe 2005, che in questa stagione ha messo a segno quatto gol in 21 presenze (cinque le reti in 39 gare il dato complessivo) con la squadra in cui è cresciuto che milita nel Championanat National (terza serie francese), resterà fino al termine della stagione in gialloblù prima di trasferirsi in Italia e iniziare una nuova esperienza coi biancorossi.