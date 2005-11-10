Como, inserimento di Caqueret nella lista Champions: domani la risposta della UEFA

Lotta contro il tempo per il Como. A meno di 24 ore dalla disputa del match contro il Manchester United al “Sinigaglia”, calcio d’inizio alle ore 18.45, la squadra di Cesc Fabregas deve fare a meno di Jesus Rodriguez. “Si è fatto male nell'ultima palla dell'allenamento, sembra grave - ha dichiarato lo stesso tecnico -. Ovviamente parliamo di 2 mesi, stiamo valutando di fare un cambio in lista, non eravamo pronti con l'accademia, non avevamo giocatori da mettere in lista B, ma lo sapevamo. Andiamo avanti".

Domani la decisione

E questo cambiamento riguarda l’inserimento da parte di Maxence Caqueret. La risposta definitiva da parte della UEFA è attesa nella giornata di domani. Il club lariano dal canto suo ha presentato tutta la documentazione necessaria, compresi gli esami che attestano entità dell’infortunio e tempi di recupero superiori ai 60 giorni da parte di Rodriguez, entro le 18.45 di di oggi, ovvero 24 ore prima del calcio d’inizio