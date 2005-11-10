Roma, Malen da urlo: 24 gol dal 16 gennaio, solo Kane ha fatto meglio

Dal momento del suo arrivo alla Roma Donyell Malen si è trasformato in una vera e propria macchina da gol.

Dal 16 gennaio 2026, giorno del suo sbarco nella Capitale, l'attaccante olandese ha messo a segno 24 reti, un bottino di gol pari a quello di fenomeni (dei top 5 campionati europei) del calibro di Lamine Yamal e Raphinha del Barcellona, Kylian Mbappe del Real Madrid e Erling Haaland del Manchester City.

Unico a superare Malen e tutti gli altri è Harry Kane del Bayern Monaco. L'inglese, infatti, nello stesso lasso di tempo di gol ne ha segnati 39, ben 15 in più di tutti gli altri inseguitori.

A riportare il dato in questione è OPTA.