Roma, Malen da urlo: 24 gol dal 16 gennaio, solo Kane ha fatto meglio
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
ieri alle 23:45Serie A
autore Luca Bargellini
20.10.2026 23:45Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Dal momento del suo arrivo alla Roma Donyell Malen si è trasformato in una vera e propria macchina da gol.
Dal 16 gennaio 2026, giorno del suo sbarco nella Capitale, l'attaccante olandese ha messo a segno 24 reti, un bottino di gol pari a quello di fenomeni (dei top 5 campionati europei) del calibro di Lamine Yamal e Raphinha del Barcellona, Kylian Mbappe del Real Madrid e Erling Haaland del Manchester City.
Unico a superare Malen e tutti gli altri è Harry Kane del Bayern Monaco. L'inglese, infatti, nello stesso lasso di tempo di gol ne ha segnati 39, ben 15 in più di tutti gli altri inseguitori.
A riportare il dato in questione è OPTA.
Altre notizie Serie A
Oggi
00:15 Serie A
Ds Rennes: "Ammiro il lavoro di Sartori. In Italia manca il coraggio di puntare sui giovani"
Ieri