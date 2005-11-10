Il Napoli ha un problema grosso a centrocampo. L'anno prossimo sarà rifondazione

Il Napoli è davanti a una nuova rifondazione. Perché è evidente che il club di Aurelio De Laurentiis sia arrivato all'ultimo atto del capitolo di riconoscenza verso gli eroi del terzo (e del quarto) Scudetto, soprattutto a centrocampo. Quella della prossima stagione non sarà un terremoto di lievi dimensioni, anzi. Chissà se sarà un miglioramento - come nel 2022 - o un ridimensionamento.

In scadenza in tre

Non sono nomi di poco conto. Zambo Anguissa ha chiesto 6 milioni di euro per rinnovare e il Napoli non ha nessuna intenzione di concederglieli. Anzi, se ci fosse un'offerta accettabile a gennaio probabilmente saluterebbe, l'unica interessata in maniera forte in questo momento è la Juventus - che avrebbe bisogno di un mediano - ma il buon sangue non corre fra le società. Stanislav Lobotka avrebbe un'opzione per rinnovare il contratto, ma è nelle mani del Napoli che reputa troppo alto lo stipendio da 4,5 milioni per un prossimo trentaduenne. E poi c'è De Bruyne: non è un caso se nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del PSV Eindhoven.

E McTominay...

Lo scozzese ha avuto degli incontri con il Napoli, ma ha chiesto cifre impossibili da raggiungere, ai livelli di Lautaro. Almeno all'inizio, salvo poi declinare verso il basso e i 7 milioni. Sono comunque troppi...