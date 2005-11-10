Napoli, Lobotka verso l'addio? Ha un'opzione per il rinnovo, ma guadagna tantissimo

"Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo”. Parlava così Stanislav Lobotka prima dell'ultimo infortunio muscolare che lo ha fatto fermare per sei settimane. Possibile un suo rientro intorno a metà dicembre, ma nel frattempo il Napoli deve fare di necessità virtù, utilizzando Gilmour come schermo davanti alla difesa. Non è la stessa cosa, ovviamente.

Difficile un rinnovo

Lo slovacco percepiva 2,5 milioni di euro all'inizio della sua avventura a Napoli, mentre nel 2024 ha contrattato uno stipendio variabile verso l'alto fino a 4,5 milioni. Una cifra che per il club di De Laurentiis incomincia a essere troppo alta, al netto del Decreto Crescita: Lobotka difficilmente sarà una plusvalenza ed è possibile che vada via a parametro zero, nell'ottica di rifondare e cambiare la filosofia contrattuale. Sulla falsariga di quello che succederà ad Anguissa, insomma, la sensazione è che sia l'ultima stagione per Lobotka a Napoli.

C'è l'opzione

Ci sarebbe poi una possibilità che il Napoli rinnovi unilateralmente per un'altra stagione, ma sembra un'ipotesi peregrina. Perché significherebbe rimanere su quelle cifre e il prossimo anno, probabilmente, non ci sarà la Champions. L'ingaggio pesante lo porta a essere un problema più che una risorsa nell'ottica di un bilancio senza l'Europa dei grandi.