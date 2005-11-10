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Inter, il futuro di Calhanoglu in bilico: tre big e l'Arabia Saudita osservano

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 11:25Serie A
14.11.2026 11:25Serie A
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Il nodo ingaggio rallenta il dialogo tra il turco e i nerazzurri. La Juventus segue la situazione, ma anche Como, Galatasaray e Arabia sono alla finestra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta tutto da definire. Il contratto del centrocampista turco con l'Inter scadrà il 30 giugno 2027, ma il confronto per il rinnovo non ha ancora prodotto un accordo. Una situazione che, secondo Tuttosport, ha attirato l'attenzione della Juventus, pronta a valutare un eventuale inserimento qualora il dialogo tra il giocatore e la società nerazzurra dovesse interrompersi. Il principale ostacolo è economico. Oaktree punta a contenere il monte ingaggi e considera troppo elevati i 6,5 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti dal regista, soprattutto in prospettiva di un eventuale biennale per un calciatore che si avvicina ai 33 anni e che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi fisici. Calhanoglu, dal canto suo, si considera ancora un elemento fondamentale per la squadra di Cristian Chivu e non avrebbe intenzione di accettare una riduzione dello stipendio. Nelle scorse settimane si sarebbero registrati segnali di riavvicinamento tra l'agente Gordon Stipic e la dirigenza nerazzurra, ma senza una svolta concreta.

Calhanoglu-Juventus, Massara possibile intermediario

Le difficoltà sul fronte del rinnovo potrebbero aprire uno spiraglio per la Juventus. Alla Continassa il profilo del turco sarebbe apprezzato e un ruolo importante potrebbe essere ricoperto da Ricky Massara, che conosce il centrocampista dai tempi del Milan e ha mantenuto buoni rapporti con lui e con il suo entourage. Un legame che potrebbe agevolare eventuali contatti nel caso in cui l'Inter non riuscisse a trovare un'intesa. I bianconeri, tuttavia, non intendono partecipare a un'asta economica. La linea della società resta orientata alla sostenibilità, come dimostrato anche dalla gestione del caso Vlahovic. Una richiesta vicina agli 8 milioni di euro a stagione, accompagnata da un importante premio alla firma, difficilmente troverebbe apertura.

Non solo Juventus: Como, Galatasaray e Arabia seguono il turco

La Juventus non sarebbe l'unica società interessata a un'eventuale opportunità a parametro zero. Anche il Como starebbe monitorando la situazione, mentre restano sullo sfondo l'ipotesi di un ritorno in Turchia, con il Galatasaray già interessato in passato, e la possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita. Per ora si tratta soltanto di scenari: Calhanoglu è ancora un giocatore dell'Inter e la priorità resta capire se ci siano le condizioni per proseguire insieme. La Juventus osserva senza aver avviato un'operazione concreta, ma in caso di mancato rinnovo potrebbe rivolgersi a Stipic per provare a ingaggiare il centrocampista a parametro zero nell'estate 2027. Un'ipotesi che riporterebbe alla memoria il suo precedente passaggio dal Milan all'Inter.

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