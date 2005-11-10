Ronaldinho è qui: non solo numeri da circo, perché è uno dei migliori di sempre

Se al bar o nei salotti di casa si aprisse attorno a voi un dibattito su chi sia stato il miglior calciatore di tutti i tempi, è molto probabile che sul podio venga scelto almeno uno fra Diego Armando Maradona, Pelé, o ancora Leo Messi, Cristiano Ronaldo e pochi altri eletti. Non è raro però che nelle preferenze qualcuno si ricordi di inserire in posizioni nobili anche il nuovo acquisto del Ravenna, Ronaldo de Assis Moreira, in arte Ronaldinho. C'è chi addirittura lo considera il migliore di tutti.

Gli occhi del mondo su Ravenna per Ronaldinho

Un concetto che forse è difficile da accettare o comprendere per chi non lo ha vissuto e che magari si limita ad apprezzare qualche video delle sue funamboliche giocate in rete. Oggi, magari, alla vigilia del derby fra Ravenna e Forlì ci sarà chi si chiede come mai per una partita di Serie C siano arrivate oltre 200 richieste di accredito al Ravenna, almeno 50 da fotografi, comprese testate come The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Non solo numeri da circo

Ronaldinho ha vinto un Pallone d'Oro, una Champions League da protagonista assoluto, un Mondiale nel periodo in cui stava iniziando a stupire il mondo intero. Ma addirittura considerarlo fra i migliori di sempre, si può? L'impressione è che Ronaldinho facesse uno sport differente dalle altre leggende sopracitate e che in quello sport non avesse eguali, quando era al massimo della forma e della voglia. Ha poco senso guardare numeri, assist, gol, titoli vinti - che pure sono tantissimi anche nel suo caso - ma Ronaldinho è stato molto più di questo e per questo chiunque può sentirsi libero di considerarlo, in cuor suo, proprio qualcosa di diverso da tutto il resto.

Ronaldinho è stato molto, molto di più di un abile giocoliere applicato al calcio. La gioia pura - vissuta e trasmessa a chi lo guardava - applicata al rettangolo di gioco, con l'efficienza di giocate che non erano fini a loro stesse. Si veda il gol al Chelsea l'8 marzo 2005: balletto da fermo e colpo geniale all'angolino, in un ottavo di Champions e circondato da avversari.

Il Bernabeu in piedi per Dinho

Di esempi ce ne sarebbero molti altri. Come la rovesciata che sfidò le leggi della fisica, contro il Villarreal, nel 2006. Negli occhi di tutti è rimasto però soprattutto il momento in cui ha spinto il Bernabeu ad alzarsi in piedi per applaudire la sua incredibile prestazione nel Clasico, il 19 novembre 2005, in una sfida in cui il Real Madrid è stato schiantato 3-0 con una sua doppietta.

Proprio riguardo al Clasico del 2005, torna in mente il racconto di Andres Iniesta - dalla propria autobiografia - di quei giorni: "Mancava qualche giorno al Clásico con il Real Madrid, Dinho mi telefonò a casa in piena notte: Andrés, lo so che sono le 3 del mattino, ma devo dirti una cosa. A giugno vado via. Mio fratello si sta mettendo d’accordo con il Real… Sono cifre incredibili, non posso dire di no… Tu sei giovane puoi capirmi. Mi raccomando però non dire nulla nello spogliatoio e alla società, non tradirmi, mi fido di te più di chiunque altro. Notte Andres… Il giorno della partita Dinho disse: "Ragazzi, oggi giochiamo una partita importante, questi sono forti, ma in questi giorni ho scoperto che siamo come una famiglia. Ho chiamato tutti voi in piena notte dicendo che sarei andato via a giugno, ma nessuno di voi ha parlato. Dopo questa cosa, ho capito che siamo disposti tutti a morire dentro pur di non tradirci. Io rimarrò qui per molti anni ancora. Ora usciamo in campo e andiamo ad insegnare calcio a questi di Madrid"". Risultato? Doppietta e 3-0 al Real Madrid: non solo tocchi di classe e giocate da fenomeno, ma anche un leader in grado di compattare lo spogliatoio e trascinare un’intera squadra alla vittoria nel Clasico.

L'emozione del ritorno in campo

C'era la consapevolezza, per chi comprava un biglietto o si sedeva sul divano davanti alla TV, che le due ore di partita sarebbero state spese bene, quando c'era lui da vedere. Ecco perché domani saranno in molti, in ogni angolo del mondo, ad emozionarsi nel poter vedere ancora una volta Ronaldinho giocare in una partita di calcio, vera. Anche se ha 46 anni, anche se sarà più difficile - per ragioni di età - che possa fregare qualche difensore del Forlì con uno dei suoi elastici: Dinho vuole dimostrare che sì, può stupire e far gioire ancora.