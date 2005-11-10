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Roma, Gittens più di un'idea per gennaio: la possibile formula con il Chelsea

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 11:21Serie A
14.11.2026 11:21Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma lavora per rinforzare la rosa in vista della sessione di mercato e cerca quel trequartista sinistro di piede destro che Gian Piero Gasperini chiede fin dal suo arrivo nella Capitale. Tra i diversi tavoli aperti dal ds Tony D'Amico, uno dei principali porta a Londra, sponda Chelsea, per Jamie Gittens (nome che può diventare interessante anche per il Napoli).

La situazione di Gittens

L'ala inglese era stata vicina ai giallorossi nel finale della scorsa estate, inserita in un'operazione da quasi 60 milioni per Manu Koné prima che i tempi tecnici impedissero la conclusione dell'affare. Ora Gittens è scontento dello scarso impiego con Xabi Alonso a causa di una forte concorrenza e di alcuni infortuni, visto che è sceso in campo solamente due volte nella Carabao Cup per un totale di 45 minuti.

Il Chelsea potrebbe aprire a una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, sebbene a Stamford Bridge credano ancora nelle sue qualità mostrate in passato con il Borussia Dortmund. La Roma valuta attentamente le condizioni fisiche del giocatore, chiuso nella rosa inglese da profili come Neto, Estevao, Quenda e Rogers, ma resta fortemente interessata a riportarlo al centro del progetto tecnico di Gasperini per rinforzare la corsia offensiva sinistra nella seconda parte della stagione calcistica.

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