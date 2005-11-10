Brasile, gioia per Carlos Augusto: Ancelotti ora lo vede, torna titolare dopo un anno

Carlos Augusto è tornato. Ha dovuto aspettare più di un anno per riconquistarsi un posto nel Brasile, dopo aver mancato l'appuntamento dei Mondiali e una serie di convocazioni da parte del ct Carlo Ancelotti. Ma nessuno ha potuto fare a meno di notare l'avvio di stagione stellare del tuttofare dell'Inter tra campionato e Champions League, con 4 gol e 3 assist in 12 partite a rubare l'occhio.

Scelta forte

Sarà anche un'amichevole internazionale quella disposta fra pochi minuti (calcio d'inizio alle 11.15) contro il Giappone dell'ex Parma Suzuki, ma Carlos Augusto torna titolare nella Selecao. Non succedeva dal 14 ottobre, caso vuole proprio in un'altra amichevole contro i nipponici (persa 3-2) quando è sceso in campo dal primo minuto salvo poi uscire al 75'.

E la trattativa per il rinnovo con l'Inter?

Negli ultimi giorni c'è stato un avvicinamento ulteriore tra le parti, si cerca ancora l'intesa totale tra Carlos Augusto e l'Inter per siglare quello che sarebbe un nuovo contratto fino al 2031. La distanza va ancora colmata, mancherebbe ancora qualche dettaglio da limare per l'ingaggio da percepire e l'aumento in fase di contrattazione che dovrebbe toccare 3,5 milioni di euro.