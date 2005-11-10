Italia, Cambiaghi esalta Pio Esposito: "Quando giochi con lui, è tutto facile"

La vittoria dell'Italia contro la Francia resterà a lungo nella memoria di Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna, tra i protagonisti del 3-1 conquistato a San Siro, ha raccontato le emozioni vissute in un'intervista al Corriere della Sera, soffermandosi anche sulla crescita della Nazionale di Roberto Mancini. Per il classe 2000, arrivato in azzurro dopo un percorso che lo ha portato dalla Serie B alla Nazionale maggiore, la sfida contro i francesi ha rappresentato una tappa speciale: "Non potevo sognare niente di meglio, non la scorderò mai. La Francia è sempre la Francia. Dobbiamo continuare così. Siamo solo all'inizio".

Cambiaghi e Pio Esposito, intesa vincente: "Ci capiamo al volo"

Una serata importante anche sul piano personale, dopo il lungo stop per l'infortunio al crociato che aveva rallentato la sua crescita. Il ritorno in campo e la fiducia ritrovata gli hanno permesso di conquistare spazio anche in Nazionale. Tra le note positive della vittoria contro la Francia c'è stata soprattutto l'intesa con Francesco Pio Esposito: "Il segreto è che ci sentiamo e ci capiamo al volo, con un solo sguardo. Un'intesa vincente, naturale", ha raccontato l'esterno, prima di elogiare il centravanti dell'Inter: "Io amo fare quel tipo di giocata, scendendo sulla fascia e mettendo la palla al centro. Pio è un grande. Quando giochi con lui, è tutto facile".

"Siamo forti, non dobbiamo avere paura"

Il successo di San Siro ha confermato i progressi della Nazionale, capace di reagire allo svantaggio iniziale e ribaltare il risultato. Per Cambiaghi, il cambiamento più importante riguarda soprattutto la mentalità del gruppo: "Ci siamo parlati in maniera chiara: siamo forti, non dobbiamo avere paura. Siamo riusciti a resettare, a recuperare la partita e poi a vincerla. Questa squadra non molla mai, serve continuare così". Un atteggiamento favorito anche dal lavoro di Mancini, che ha restituito fiducia e libertà ai giocatori. "Di giocare e divertirci, con serenità. Ha ragione. Ora pensiamo al Belgio: la strada è lunga, vogliamo continuare a crescere", ha concluso l'esterno azzurro.