Jerry Cardinale è pronto a investire ancora sul Milan. L’obiettivo è quello di costruire una squadra sempre più forte, sfruttando le varie sessioni di mercato per crescere per gradi. Perché il traguardo finale deve essere quello di tornare a lottare per uno scudetto che in casa rossonera manca dal 2022.

La priorità resta il difensore centrale con Gonçalo Inacio in pole position

A gennaio come detto la priorità resta sicuramente il difensore centrale. Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è senza dubbio il preferito anche se servirà un investimento da almeno 40 milioni di euro, ammesso che il club portoghese abbia voglia di privarsene a metà stagione. Tra le alternative restano Sylla dell’Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund. Sicuramente tra un paio di settimane la strategia sarà definita nei particolari.

E per il dopo Modric, la pista da seguire porta a Stiller dello Stoccarda

L'idea nel futuro è quella di andare a prendere anche un grande centrocampista che possa sostituire un top come Luka Modric. Il compito di acquistarlo sarà del nuovo direttore sportivo Krösche, che sarà operativo a partire dal 1 gennaio 2027. In realtà il Milan ha messo gli occhi su un obiettivo che piace da almeno un paio di stagioni: Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda, tra l’altro elemento molto importante anche della Nazionale tedesca ora allenata da Jurgen Klopp. Ha caratteristiche simili a Modric ed ha anche molti estimatori sul mercato, con un valore già predefinito visto che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. A oggi è lui il possibile erede del campione croato, anche se non vanno trascurati altri profili come Ayari del Brighton e Scott del Bournemouth.