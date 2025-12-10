Napoli senza energie, il Benfica domina nel primo tempo: Rios-gol, Mourinho avanti 1-0

Dopo 45 minuti il Benfica è in vantaggio contro il Napoli grazie alla rete al 20' di Rios.

La prima mezzora? Un dominio del Benfica

Sarà per i due giorni di riposo in più (il Benfica aveva giocato venerdì sera, il Napoli domenica, sempre in notturna), sarà per l'energia che trasmette il bellissimo Da Luz, sarà per l'importanza della partita ai fini della classifica, ma la prima fase della partita è tutta a favore del Benfica. Nel giro di venti minuti i ragazzi di Mourinho creano diverse palle gol, di cui due clamorose: Ivanovic, lanciato in profondità, da solo davanti a Milinkovic-Savic gli spara addosso a porta sguarnita; Aursnes, su regalo di Milinkovic-Savic di fronte alla feroce pressione lusitana, calcia a lato di un soffio. Il Napoli, per l'appunto, non ha energia. E infatti la marcatura di McTominay, poco dopo, in area di rigore, è troppo molle. E il Benfica passa con la zampata vincente di Rios, più lesto dell'addormentata difesa di Conte.

Napoli, segnali di risveglio

Nell'ultimo quarto d'ora di frazione, poi, dopo uno spavento per una brutta caduta di Di Lorenzo (senza conseguenze), il Napoli comincia a farsi vedere. Lang è in fuorigioco, ma sfiora il gol: episodio che pare accendere la squadra. Subito dopo Di Lorenzo arriva bene a chiudere un'azione sul secondo palo, ma di festa spedisce fuori di un nonnulla. Segnali di risveglio, ma ancora troppo poco. Il Benfica ne ha di più e con Otamendi va vicino al 2-0: un altro rischio per Di Lorenzo e compagni. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, con Mourinho meritatamente in vantaggio e Conte con parecchie cose da rivedere.