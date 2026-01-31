Napoli, Buongiorno: "Il Napoli può arrivare dovunque in questa stagione"

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 23ª giornata di Serie A, Alessandro Buongiorno, difensore dei partenopei è stato intervistato da Dazn.

Il match - "La partita di oggi? L’umore deve essere sempre alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo, abbiamo recuperato le energie e non dobbiamo abbatterci dopo ciò che è successo in Champions".

L'obiettivo stagionale - "Possiamo arrivare dovunque in questa stagione, vedremo dove saremo alla fine, partita per partita".

Le difficoltà - "In una stagione di un giocatore ci possono essere alti e bassi, l’importante è continuare a migliorare e a migliorarsi".

Di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay; Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic Gosens; Fagioli, Fabbian, Brescianini, Solomon, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.