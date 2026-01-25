Napoli, Buongiorno: "Mai vissuta un'emergenza così. Non spetta a me dire se è un caso"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Indubbio che sia un momento di emergenza. Ci sono tante assenze, tante difficoltà, ma la squadra si sta sacrificando al massimo, ci stiamo impegnando al 100% e diamo tutto. Siamo molto delusi dal risultato, ma la squadra ha dato il massimo".

Hai mai vissuto una situazione di emergenza così?

"No, non l'ho mai vissuta, ma noi dobbiamo pensare ad allenarci e a giocare al meglio che possiamo".

Solo un caso tutti questi infortuni?

"Non spetta a me dirlo. Io cerco di dare il massimo come tutti. Ci stiamo sacrificando tutti".

Com'è il momento nello spogliatoio?

"Siamo delusi per la partita, ma bisogna ricaricare subito le energie e pensare alla prossima partita. Da domani iniziamo ad analizzare gli errori fatti in vista del match che ci aspetta. Una partita importantissima che vogliamo assolutamente vincere".