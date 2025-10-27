Napoli, tegola De Bruyne: il report medico parla di lesione di alto grado del bicipite femorale

Tegola Kevin De Bruyne in casa Napoli pochi giorni dopo la vittoria nel big match contro l'Inter. Questo il report medico appena diramato dagli azzurri sullo stop che dovrà affrontare il campione belga: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge sul sito ufficiale dei partenopei. L'ex City va verso una lunga assenza, presumibilmente intorno ai 3 mesi.

Le parole del preparatore belga su De Bruyne

Lieven Maesschalck, fisioterapista belga tra i massimi esperti del settore, ha parlato a HLN dell'infortunio del suo connazionale: "Ho visto le immagini del suo infortunio solo stamattina. Ci siamo scambiati dei messaggi dopo. Non è la prima volta che gli succede. Conosce la procedura perché, purtroppo, ha già esperienza".

Maesschalk si è soffermato anche sui precedenti infortuni del centrocampista: "All'epoca, era un infortunio molto grave, che richiedeva un intervento chirurgico. Ma questo non significa che questo nuovo infortunio riguardi quella cicatrice. Vediamo molti problemi ai muscoli posteriori della coscia nel calcio. È uno sport esplosivo e ad alta intensità in cui la fatica gioca un ruolo importante. Kevin è un professionista che cerca di prevenire questo tipo di infortuni".