Napoli, tegola Di Lorenzo: lascia il Maradona in stampelle, domani esami al ginocchio

Giovanni Di Lorenzo lascia sulle spine il Napoli. Il capitano del Napoli è uscito malconcio dalla partita casalinga contro la Fiorentina (vinta 2-1), quando ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro a seguito di uno scontro aereo. Problema fisico serio, che ha richiesto il soccorso dei medici e l'utilizzo della barella per lasciare il campo, venendo poi trasportato in ambulanza.

Il giocatore però ha lasciato il Maradona a bordo della sua macchina solo al termine della gara con la Viola, stando a quanto riferito da Sky Sport, insieme alla moglie al volante del mezzo di trasporto. Ripreso dalle telecamere, tuttavia, Di Lorenzo è stato pizzicato in stampelle mentre lasciava lo stadio. Nella giornata di domani è prevista la risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro. "Questo tipo di infortunio, il crociato, è traumatico", ha commentato il tecnico Antonio Conte ai microfoni di DAZN in seguito.

Il guaio fisico è avvenuto al 26’ del match contro la Fiorentina: nel tentativo di intervenire su Fabbian, il difensore ha appoggiato male la gamba, con il ginocchio che si è girato mentre la caviglia è rimasta bloccata a terra. Immediata la richiesta di soccorso e l’uscita in barella, con volto coperto per la disperazione.