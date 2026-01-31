Napoli, che paura Di Lorenzo: esce in barella, infortunio al ginocchio contro la Fiorentina

Si è fatto male Giovanni Di Lorenzo. C'è forte preoccupazione attorno al capitano del Napoli, a seguito di un contrasto aereo con Fabbian ha subito un movimento innaturale e riportato un infortunio al ginocchio sinistro. Tanta l'apprensione dei compagni di squadra che lo hanno circondato per rincuorarsi delle sue condizioni, ma il ko fisico è risultato fin troppo grave per proseguire.

Finisce dunque al minuto 29 la partita di Di Lorenzo contro la Fiorentina (al momento sull'1-0): il numero 22 degli azzurri aveva chiesto subito l'intervento dei medici a bordo campo, intervenuti al più presto per soccorrerlo in barella e portarlo fuori dal campo. Al suo posto è entrato Mati Olivera e non Beukema, come inizialmente previsto.

Concretizzata la sostituzione, Di Lorenzo è stato portato in ambulanza dopo essere stato soccorso in barella. Da capire le condizioni del giocatore del Napoli, ma l'atterraggio con relativo movimento scomposto del ginocchio non lascia presagire nulla di buono. Problemi seri non solo per Antonio Conte, già falcidiato dai guai fisici, ma forse anche per Gennaro Gattuso in ottica playoff Mondiali dell'Italia con l'Irlanda del Nord (giovedì 26 marzo alle 20.45 a Bergamo).

