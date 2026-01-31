TMW Distorsione al ginocchio per Di Lorenzo: il capitano del Napoli resta al Maradona

Serata da dimenticare al Maradona per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo della sfida con la Fiorentina, lasciando lo stadio tra le lacrime e con il volto coperto dalle mani. L’episodio si è verificato al 26’: nel tentativo di intervenire su Fabbian, il difensore ha appoggiato male la gamba, con il ginocchio che si è girato mentre la caviglia è rimasta bloccata a terra.



Immediata la richiesta di soccorso e l’uscita in barella. In questo momento, come raccolto da TMW, Di Lorenzo è ancora al Maradona, supportato dallo staff medico. La prima valutazione parla di una distorsione al ginocchio sinistro, ma la dinamica dell’infortunio fa temere qualcosa di grave: ipotesi che verrà chiarita solo dopo gli esami strumentali.

Una notizia che preoccupa Antonio Conte, già alle prese con una lista di indisponibili piuttosto lunga, e che ha riflessi anche in ottica Nazionale, con Gattuso che osserva con apprensione in vista dei prossimi spareggi Mondiali. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dello stop.