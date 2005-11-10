Napoli, tegola Vergara: l'esito degli esami, c'è lesione. I tempi di recupero

Nella finale della gara di ieri sera vinta dall'Italia contro la Turchia, c'è stata una nota stonata: Antonio Vergara è uscito poco prima del fischio finale acciaccato per un problema al polpaccio della gamba destra. L'esito degli esami per il giocatore non è stato confortante.

Tegola Vergara nel Napoli: i tempi di recupero

Come diffuso dal club azzurro infatti il centrocampista si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.

I tempi di recupero sono da valutare, ma è difficile che ne possa avere per meno 3-4 settimane. Vergara rischia di rimanere ai box per circa un mese, dunque, con almeno 15 giorni fermo e poi il lavoro per rientrare in campo passo dopo passo. A partire dal rientro dalla sosta contro il Frosinone dunque Allegri non avrà Vergara con sé.