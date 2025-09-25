Ndicka racconta il suo gol al Nizza: "Facile segnare così, Pellegrini batte sempre lì gli angoli"

Il difensore giallorosso Evan Ndicka, intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 1-2 di Nizza, ha commentato così la prova della sua Roma: "L'Europa è sempre bella, quando si vince lo è ancora di più".

Sulle condizioni fisiche della squadra: "Stiamo bene con l'allenatore e il suo staff, ci sentiamo bene".

Sul suo gol: "Vado sul primo palo perché so che Pellegrini batte lì gli angoli, con una palla del genere è facile fare gol".

L'analisi di mister Gasperini

Non può non essere contento Gian Piero Gasperini, che ha parlato così della sua Roma a Sky Sport: "Ormai abbiamo giocato già tante partite e abbiamo questa caratteristica per cui è difficile tirarci in porta, a parte quell'episodio acerbo la prestazione di parecchi giocatori è stata di alto livello. Qualche problema ce lo abbiamo nel finale, soprattutto da parte di chi entra: la testa è sempre quella giusta, però anche stasera abbiamo sofferto molto". Un commento anche sulla prova di Lorenzo Pellegrini: "Ha queste qualità tecniche indubbie, ha tirato benissimo quel calcio d'angolo. Secondo me non aveva recuperato bene dalla partita di domenica, pagando il fatto di non aver giocato per tanti mesi. Era un po' più in difficoltà rispetto al derby". Non è piaciuto invece Niccolò Pisilli: "L'azione era finita, chiaramente è un'ingenuità. Dispiace per Pisilli, ma questi sono livelli alti e bisogna fare esperienza in fretta, non c'è molto tempo. Poi gli errori ci stanno, sono ragazzi giovani ma devono imparare velocemente".