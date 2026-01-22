TMW Genoa, nessuna lesione per Norton-Cuffy: oggi possibile rientro in gruppo per l'inglese

"Ha sentito un fastidio in settimana e non era al meglio". Così Daniele De Rossi ha commentato l'esclusione anche dalla panchina di Brooke Norton-Cuffy domenica scorsa. L'esterno inglese ha accusato un problema muscolare e contro il Parma non era a disposizione. Sostituito molto bene da Stefano Sabelli che ha saputo dare il giusto contributo alla causa con attenzione in fase difensiva e buone sgroppate sulla fascia in fase di spinta.

Nessuna lesione

Le attenzioni dello staff tecnico comunque sono rivolte alle condizioni del numero 15 rossoblù con il peggio che sembra essere scongiurato. In settimana il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al mister in quanto non sono presenti lesioni. Il problema alla gamba destra resta di lieve entità anche se in questi giorni, precauzionalmente, ha svolto un lavoro differenziato.

Oggi possibile rientro in gruppo?

E' chiaro che le sue condizioni verranno monitorate col passare dei giorni e con l'avvicinarsi della partita che si giocherà domenica prossima al "Ferraris" contro il Bologna. Il giocatore nella giornata di oggi dovrebbe iniziare ad aggregarsi ai compagni. Se sarà a disposizione o meno per la gara contro gli emiliani lo si saprà soltanto con il trascorrere del tempo, valutandone gli eventuali progressi.