Nessuna rivoluzione in mente per la Cremonese: il punto sui grigiorossi a un mese dal mercato

Quando è iniziata la stagione, in pochi potevano immaginarsi che, a un mese dal mercato invernale, la Cremonese fosse undicesima con 7 punti di vantaggio sulla zona salvezza. Questo inevitabilmente condiziona anche le valutazioni da parte della società, che è più che soddisfatta del rendimento della rosa e quindi non cambierà verosimilmente molti interpreti.

Il possibile mercato in uscita. Sono tanti i giocatori che stanno ben figurando, alcuni dei quali in prestito da altre squadre, ma il club è determinato a trattenere tutti per ottenere una salvezza tranquilla, attualmente alla portata. Certo, se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, i piani potrebbero cambiare, ma la volontà dei dirigenti è chiara. Possibile che Sernicola, Valoti, De Luca e Okereke chiedano la cessione, visto che sono fuori dalla lista per la Serie A: su di loro c'è soprattutto l'attenzione della Serie B.

Il possibile mercato in entrata. Nessuna rivoluzione in mente per Simone Giacchetta. Il direttore sportivo dei grigiorossi si "limiterà" a cogliere le opportunità qualora dovessero esserci e una di queste potrebbe corrispondere al nome di Kuba Nawrocki. Il centrocampista classe 2007 veste la maglia del Widzew Lodz, squadra che milita attualmente nella Ekstraklasa, la prima divisione del campionato polacco. Il 18enne è giovane e interessante e potrebbe fare al caso della Cremonese.