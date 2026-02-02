L'Inter non sbaglia un colpo: 2-0 alla Cremonese. Petardo contro Audero, Marotta: "Insulso"

Giusto qualche patema d'animo di troppo nel finale che poteva riaprire una gara dominata per più di un'ora: a Cremona si è rivista la solita Inter. Quella che con le 'piccole' ha la capacità di aprire la pratica, chiuderla e poi gestire la situazione, vedendo il traguardo. La Cremonese per contro può ritenersi soddisfatta per aver tenuto viva quanto poteva una gara che fino all'ultimo ha rischiato di riaccendersi. Chivu si porta a +8 dal Milan, in attesa del risultato dei rossoneri.

Inter arrembante, Lautaro fa 0-1

Chivu schiera Frattesi a sorpresa, c'è Pio Esposito con Lautaro. L'Inter bussa subito alla porta di Audero: cross di Bastoni, Pio Esposito di testa impegna il portiere. I nerazzurri attaccano: ci prova anche Sucic, palla alta non di molto. La Cremonese sbaglia un pallone in uscita, Lautaro prova ad approfittarne con una gran botta dai venti metri, ma per poco non inquadra il bersaglio. Dopo un quarto d'ora arrembante, la squadra di Chivu passa in vantaggio: corner di Dimarco, Lautaro incorna il vantaggio di testa. Ceccherini ha subito la palla del pari, di controbalzo in mischia manda a lato.

Siluro di Zielinski: l'Inter raddoppia alla mezz'ora

La Cremonese fatica a ripartire. Riesce a farlo al 28' quando Bonazzoli e Vardy scambiano bene, è provvidenziale Sommer ad uscire con i tempi giusti sul centravanti inglese. Al 31' però arriva già il raddoppio ospite: Lautaro difende palla e scarica per Zielinski, che fa partire un siluro, sul quale Audero è colto colpevolmente impreparato. Sul finire di frazione gran botta di Bonazzoli, sulla quale Sommer ha qualche difficoltà.

Petardo contro Audero. Palo di Zerbin nel finale

Ad inizio ripresa la partita viene sospesa qualche minuto a causa di un petardo lanciato nei pressi di Audero. L'Inter amministra senza grandi affanni, ma nemmeno forzando eccessivamente la mano alla ricerca del tris. Bastoni pesca il neo-entrato Thuram, il suo colpo di testa è impreciso. Nicola si gioca la carta Djuric, che all'81' va vicino a riaprirla con la specialità della casa, il colpo di testa. Ancora Cremonese: Zerbin colpisce il palo con un gran destro, poi è attento Sommer ad uscire prima che Vardy ne approfitti. Dopo qualche brivido, l'Inter porta a termine il compito.

Inter, Chivu: "Vittoria e maturità, i cali di tensione ci stanno"

"La vittoria, la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere la partita. Sul dominio del gioco per quello che ci hanno concesso siamo stati in gara, un po' lenti nella manovra, un po' in orizzontale, mancavano un po' di energie, ma mi prendo il fatto che l'abbiamo sbloccata e fatto il 2-0 prima dell'intervallo. Ci sta che ogni tanto ci sia un calo di tensione".

Marotta sul petardo ad Audero: "Insulso, clamoroso"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il lancio del petardo contro Audero: "Ho tanta esperienza, ma sono situazioni che non ho mai vissuto. Sono qui per condannare un gesto insulso, clamoroso dal punto di vista dell'antisportività. Lo sport ha valori lontani da quello che abbiamo visto. So che le autorità stanno indagando, magari il gesto è isolato e quindi attendiamo per esprimere ulteriori pareri. Però credo che quello che penso, lo pensano anche tutti i tifosi dell'Inter. Dico grazie ad Audero: per la sua professionalità la partita è stata potuta giocare fino alla fine. Noi abbiamo il compito di fare cultura, non potevamo prevedere una cosa del genere e la condanniamo nella maniera più assoluta".

Cremonese, Nicola: "Spirito giusto con una squadra fortissima"

Così il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, a DAZN: "Confermando che l'Inter sia fortissima, noi siamo riusciti a fare la partita giusta con lo spirito che volevamo mettere in campo. Abbiamo inserito Maleh e Djuric, che potranno darci una mano. Mi è piaciuto molto lo spirito, peccato non aver trovato il gol che avremmo anche meritato. incontrare l'Inter non è mai facile per far punti, ma la partita è stata condotta con grande organizzazione: forse dovremo diventare più mestieranti, anche quando siamo dietro la linea della parte bisogna essere più tempisti e sui due gol non lo siamo stati".